Egypten Egypten kommer att öppna gränsen mot Gaza under fastemånaden ramadan, uppger landets president Abd al-Fattah al-Sisi.

Öppnandet av gränsen "kommer att lätta på lidandet för våra bröder i Gaza", skriver presidenten på Twitter.

Egypten och Israel kontrollerar via en blockad vilka varor och personer som får komma in i Gaza. Egyptens gränsövergång i Rafah håller i normalfallet stängt, men öppnas ibland tillfälligt under korta perioder.

Skulle Gazaborna kunna passera gränsen under hela fastemånaden blir det den längsta sådana perioden på flera år.