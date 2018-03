Jakt EU-kommissionen drar Finland inför EU-domstolen för att få slut på Ålands traditionella vårjakt på guding – ejderhanar.

"Ålands landskapsregering fortsätter att tillåta vårjakt på guding på Åland. Enligt fågeldirektivet är all jakt på flyttfåglar förbjuden under uppfödningssäsongen och under häckningens olika stadier. Villkoren för undantag är inte uppfyllda i Finland", skriver kommissionen i ett pressmeddelande, där man dessutom anser att ejderpopulationen inte har "en tillfredsställande storlek".

Frågan om vårfågeljakten ute i skärgården har länge varit ett tvisteämne mellan EU och Åland, där många invånare ser den som en tradition. Efter en tidigare dom i EU-domstolen 2005 upphörde ejderjakten fram till 2011 då den återupptogs.