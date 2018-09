Merparten av de 25 personer som blivit lurade är födda på 1940- och 50-talen. Det är troligen ingen slump. Enligt chefsåklagare Pär Andersson talas det i ett av de avlyssnade samtalen om att "vi ska lura gamlingar i dag".

Jag tror att man tänker sig att äldre är de mest aningslösa och inte så hemma i det här med internetbanker, säger Pär Andersson till TT.

Mordutredning

Polisen började avlyssna en av de nu åtalade, en 26-åring, eftersom han var misstänkt för medhjälp till ett mord i Malmö. Då fick polisen inblick i den pågående bedrägerihärvan.

Under den period som åtalet omfattar, från februari till april i år, lyckades de åtalade förmå bankerna att föra över mer än tre miljoner kronor från de drabbades konton.

TT: Varför lät ni det här pågå så länge innan ni satte stopp?

Hade vi ingripit vid första bästa tillfälle här så hade vi förmodligen fått ett betydligt mindre omfattande ärende, och kanske inte sett vidden av det, säger Andersson.

Ålder spelar roll

I åtalet fäster han särskild vikt vid att det är äldre personer som drabbats, eftersom Malmö tingsrätt i en tidigare dom bedömt den här typen av brottslighet som grövre om gärningsmännen inriktar sig mot äldre.

Tillvägagångssättet har varit lite olika i olika fall. Ofta har bedragarna ringt upp personer som lagt ut en annons på Blocket och låtsats vara köpare. På det viset har de fått uppgift om bankkontonummer. Sedan har de återkommit i ett nytt samtal, och sagt sig vilja stoppa pågående bedrägerier via Blocket. Samtidigt har de uppmanat till inloggning i internetbanken via bank-id eller bankdosa. Bedragarna har förberett sig, så att de fått tillgång till bankkontona när de lurade loggat in.