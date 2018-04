Naloxon används av sjukvårdspersonal för att häva en förlamning av andningen och det centrala nervsystemet som följer på en överdos.

Läkare kan skriva ut motgiftet till dem som befinner sig i riskzonen.

Nyligen föreslog Läkemedelsverket och Socialstyrelsen att även sjuksköterskor ska kunna skriva ut läkemedlet.

Källa: NE, TT

USA:s hälsomyndighet Health and Human Services har slagit fast att USA härjas av en opioidepidemi utan motstycke. De senaste åren har fler människor dött i överdoser än någonsin tidigare; 2015 förlorades 52 000 liv till narkotika varav 33 000 berodde på opioidmissbruk. 2016 föll 42 000 människor offer för opioiderna, enligt färsk statistik från myndigheten Center for Disease Control and Prevention.

2,4 miljoner amerikaner beräknas i nuläget vara beroende av opioider. Mellan juli 2016 och september 2017 ökade akutbesöken till landets sjukhus på grund av opioidöverdoser (främst morfin, heroin eller fentanyl) med 30 procent. Knarköverdoser är numera den vanligaste dödsorsaken för amerikaner under 50 år.

Enligt statistik från 2015 har antalet dödsfall i opioidöverdoser — inklusive smärtstillande medicin — fyrfaldigats sedan 1999. Då hade över totalt 165 000 människor dött i sådana överdoser, nu är siffran en bra bit över 200 000.

En vanlig dag i USA tas över 650 000 recept på opioider (oftast värktabletter) ut på landets apotek. Samtidigt prövar 580 människor heroin och 78 dör av en opioidöverdos. Statistik visar att fyra av fem av dagens opioidmissbrukare har börjat med värktabletter. Sjukvården har dock blivit mer medveten och receptförskrivningarna av opiater har minskat med en femtedel sedan 2012.

Rättsliga processer mot ett antal läkemedelsbolag, som anklagas för att ha bidragit till epidemin, pågår.

Källa: Hhs.gov, Center for Disease Control and Prevention, The New York Times med flera