Politik Den turkiska människorättsadvokaten Eren Keskin, som leder organisationen The Association of Legal Aid Against Sexual Violence, tilldelas Anna Lindh-priset 2018.

"Hon har oförtröttligt arbetat för att hjälpa våldsutsatta flickor och kvinnor liksom hbtq-personer och syriska skyddsbehövande i Turkiet, säger Lena Hjelm-Wallén, ordförande i Anna-Lindhs minnesfonds styrelse, i ett pressmeddelande.

Priset delas ut i samband med Anna Lindh-seminariet den 19 juni, som även är Anna Lindhs födelsedag. Anna Lindh-priset har delats ut årligen sedan 2004.