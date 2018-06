En kvinna sitter fortfarande anhållen misstänkt för att ha anlagt en av bränderna som räddningstjänsten under morgonen fortfarande arbetade med att släcka.

Vi har haft ett 20-tal man som har gått runt under natten. Branden har gått ned lite i intensitet, säger Fredrik Backland, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar, om branden nordväst om Sala.

Efter att helikoptrar skickats upp under tidiga torsdagsmorgonen kunde räddningstjänsten skapa sig en bättre bild av läget.

Det ser lätt positivt ut, i Rörbo och Broddbo ryker det mest. En helikopter vattenbombar vid Broddbo och ytterligare en är på väg. I Helgonmossen är det fortfarande två olika brandhärdar, säger Göran Norman, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.

Räddningstjänsten ser ännu inte att faran är helt över.

Vi tittar på risken med vind som är på väg. Men vi jobbar vidare med de resurser vi har och det ser bra ut, säger Göran Norman.

Totalt tre bränder bröt ut i skogsområden utanför Sala, i Broddbo, Rörbo och Helgonmossen. Under onsdagen hade brandstyrkorna lyckats ringa in samtliga bränder. Under kvällen pågick blötläggning vid bränderna i Rörbo och Helgonmossen. Den totala arean av brand ska ha uppgått till närmare 200 hektar, där branden i Rörbo har varit den största.

Den misstänkta kvinnan anhölls först på sannolika skäl men misstankegraden sänktes på onsdagen till skäligen misstänkt. Kammaråklagare Frieda Gummesson har utsetts till ansvarig för ärendet.

Beslut om den misstänkta kvinnan kommer begäras häktad eller ej kommer tas lördag klockan 12.00, säger Helena Ekstrand, biträdande kommunikationsdirektör på Åklagarmyndigheten.