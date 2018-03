Längs med snötäckta körbanor har hundratals bilister återigen varit strandade över natten i Storbritannien. Armén har kallats in för att hjälpa till att röja upp på vägarna, bland annat i Lincolnshire, Shropshire och Devon, rapporterar brittiska medier.

En del av de nödställda övergav sina bilar för att söka skydd hos boende i närheten. På andra håll har frivilliga gett sig ut med förnödenheter. Dessutom har tiotals passagerare suttit fast på ett tåg under natten till fredagen.

Fast över natten

Vi har varit fast här i elva timmar, det måste ha varit nära noll grader här i går kväll, säger en av tågpassagerarna, Robert Luther, till BBC på fredagsmorgonen.

Vi hade tre aluminiumfiltar på 30 personer. En del av oss drog plastpåsar över våra strumpor och lade i skorna.

I Skottland har flera rättegångar ställts in och tusentals skolor håller stängt över hela landet. En sjuårig flicka har omkommit i Cornwall sedan en bil fått sladd på den isiga vägen och kraschat in i ett hus. En 75-årig kvinna har hittats död på en snöig gata i Leeds och en 46-åring har omkommit i en trafikolycka i Hampshire, rapporterar The Guardian.

Sammantaget har minst 59 människor dött i samband med iskylan i Europa den senaste veckan, enligt nyhetsbyrån AFP:s beräkningar. Flest har dött i Polen – 29 personer, följt av sju i Slovakien och sex i Tjeckien.

Manar till solidaritet

Storbritanniens transportminister Chris Grayling säger att myndigheterna gör sitt bästa för att hjälpa de strandsatta. Men han uppmanar också allmänheten att göra en kollektiv insats för att klara av de svåra väderförhållandena.

Det här är en stund då vi alla måste gå samman, säger han till BBC.

På Irland har minst 24 000 hushåll och företag drabbats av strömavbrott. Alla skolor såväl som börsen håller stängt och inga plan kan lämna flygplatsen i Dublin, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

Landet behöver mer eller mindre stanna i dvala i dag. Förhoppningsvis kan vi fortsätta att ta oss igenom de här onormala väderförhållandena utan tragedier, säger vice premiärminister Simon Coveney till RTE.

Vädret stängde också den vältrafikerade schweiziska flygplatsen i Genève för andra dagen i rad, men den kunde öppna igen på fredagseftermiddagen.