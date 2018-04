Under 2010-talet har det årligen anmälts fler än 2 000 båtmotorstölder. Förra året anmäldes 2 729, vilket är det största antalet sedan båtmotorstöld infördes statistiskt med en egen brottskod.

Värdet på de stulna motorerna beräknas till mer än 200 miljoner kronor de senaste åren.

Majoriteten stjäls av internationella ligor. Motorerna förs utomlands via färjetrafiken, bland annat till Polen och Litauen, omkring fyra–tio motorer per last.

Där "tvättas" stöldgodset och förs vidare till andra marknader, bland annat till Ryssland. Polisen misstänker att en del kan ha hamnat hos människosmugglares båtar.

Källa: Polisen, Brå