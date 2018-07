Under flera timmar gick soldater och anhängare till regeringssidan till offensiv mot Monimbó, det kvarter i staden Masaya som varit oppositionens viktigaste tillhåll sedan protesterna mot regeringen och president Daniel Ortega började för tre månader sedan.

Enligt BBC Mundo som hänvisar till nicaraguanska människorättsorganisationen ANPDH har fyra personer dödats i samband med offensiven, varav en polis.

Det rapporterades om kraftig eldgivning inifrån området och en talesperson för människorättsorganisationen CENIDH säger att regeringsstyrkorna slog in portar, gått in i hemmen och kastat ut människor och deras ägodelar på gatan. Enligt samma källa ska 40 personer ha gripits. Journalister rapporterar att de beskjutits när de försökt ta sig in i kvarteren.

Totalt har runt 300 personer dödats under de tre månader som konflikten pågått. Den började med demonstrationer mot ett förändrat pensionssystem som snart övergick i bredare protester mot Ortega och hans regering.

Masaya har en stark symbolisk betydelse i landet då tusentals gerillasoldater vid inbördeskriget 1979 samlades här inför den sista offensiven och störtandet av diktatorn Anastasio Somoza Debayle. I fredags tågade Ortega, som själv spelade en framträdande roll i revolutionen, och hans anhängare de tre milen mellan huvudstaden Managua och Masaya.