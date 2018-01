Författaren Michael Wolff vill med "Fire and fury: Inside the Trump White House" ge en bild av presidentens maktutövning under de första månaderna.

I all korthet framställs Trump som komplett inkompetent. Han å sin sida hävdar att boken är full av osanningar.

Det har varit ett enormt stort intresse för den här boken. Den ligger överst på topplistan nu och det är ovanligt för en bok på engelska, säger Linnéa Wiklund, informationsansvarig på Adlibris, till TT.

Adlibris hade i helgen ingen exakt statistik tillgänglig över antalet förhandsbeställningar, men hos Bokus låg det runt 1 000 enligt försäljningschef Peter Brühl.

Även i Danmark väcker boken intresse. Nätbokhandeln hade runt 200 förhandsbeställda exemplar av "Fire and fury" på fredagseftermiddagen.

Men efter all medietäckning över helgen ligger vi säkert något högre nu, säger Saxos vd Jørgen Balle Olesen till nyhetsbyrån Ritzau.

Att den minst sagt omfattande rapporteringen om "Fire and fury" är fin draghjälp för bokhandeln är inget som Linnéa Wiklund sticker under stol med:

Ju mer det skrivs, desto större intresse förstås.