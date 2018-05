Brand Branden i en transformatorbyggnad i Vaple söder om Sundsvall är nu under kontroll, rapporterar lokala medier. Branden startade sent på onsdagskvällen och under de första timmarna var det en kraftig rökutveckling. Räddningstjänsten lät transformatorn brinna ned under natten. Det finns inga rapporter om skadade i samband med branden och inte heller om att elkunder drabbats.

Det är ännu oklart hur branden startade men en teknisk undersökning av brandplatsen ska göras så snart det är möjligt.