Ungefär från Öland hela vägen upp till Gävle är det just nu mycket torrt och extrem risk för spridning av skogsbränder, enligt SMHI. Den stora skogsbranden i Västmanland 2014 visade hur lätt en brand kan starta och spridas av skogsarbete i torr skog. Mycket av skogsarbetet står därför helt still just nu, enligt de riktlinjer som togs fram efter branden för fyra år sedan.

Svårt att bereda marken

Det som påverkas mest är ju markberedningen. Det mesta av våra markberedningsresurser står still just nu, säger Gunnar Björkholm som är produktionschef på Mellanskog, skogsägarföreningen som organiserar drygt 26 000 skogsägare från Sörmland till Hälsingland.

Markberedningsarbetet innebär att marken förbereds för plantering av skog. Planteringen brukar oftast pågå mellan april och midsommar. Många skogsägare har redan beställt sina plantor sedan långt innan, förklarar Gunnar Björkholm.

En hel del är ju beroende av att markberedningsarbetet har gjorts under den här perioden. Problemet blir att man får skjuta på det till hösten eller nästa år. Några tappar en hel årsproduktion på vissa ställen just på grund av detta.

"Är som det är"

Även avverkning påverkas. Skogsentreprenörerna tvingas arbeta kvällar, tidiga morgnar och med många brandvakter.

Läget är som det är och det är bara att acceptera. Om klimatförändringarna gör att vi får längre perioder av torka måste vi ju lära oss att hantera det. Jag tycker att hela branschen och räddningstjänsten är mera på tårna nu, det har hänt mycket sedan 2014.