Den brittiska armén har kallats in för att undsätta bilister som fastnat i snöovädret som svept in över landet, rapporterar The Independent.

Armén fick bistå dem som var utsatta längs vägar i grevskapen Hampshire och Somerset sydväst om London. Även kring Manchester i nordvästra England tillbringade hundratals personer natten i sina bilar.

Uppemot 50 000 britter har också fastnat utomlands eftersom deras flyg hem har ställts in. Verksamheten vid de stora Londonflygplatserna Heathrow och Gatwick har dock börjat återgå till det normala.

Flygplatsen i Gibraltar, som är brittiskt territorium, har tvingats stänga sedan den kraftiga vinden skadat utrustning, meddelar myndigheterna. Planen har omdirigerats till Malaga i Spanien och passagerarna körs därifrån med buss till Gibraltar.

På Irland har kollektivtrafiken också kommit i gång efter att i princip ha stått helt still.

Problemen har orsakats av att stormen Emma mött "Odjuret från östern" (The Beast from the East), som kylan som sveper in från Sibirien kallas.