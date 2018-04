I höst står Sverige inför ett vägval och väljarna ska bestämma vilken riktning vi ska ta, säger hon.

Lööf uppger att 2018 finns det väldigt mycket bra i Sverige, men att en hel del borde varit bättre.

Enligt henne så vill C fokusera på tre områden under nästa mandatperiod. Ett är att stoppa "klyvningen av Sverige". Partiet vill satsa 470 miljoner kronor per år på utsatta områden, utöver vad riksdagen hittills klubbat i statsbudgeten.

Ett annat fokusområde är "trygghet i hela Sverige". C föreslår 400 miljoner kronor till karriärtjänster för specialistsjuksköterskor och 300 miljoner för att kunna utbilda sig till specialistsjuksköterska med full lön.

Det tredje fokusområdet är ökad grön tillväxt.

Vi behöver återgå till miljöpolitik som faktisk gör skillnad i verkligheten, säger Centerns ekonomisk politiske talesperson Emil Källström.

Partiet föreslår ett "grönt avdrag" för 550 miljoner kronor årligen, vilket innebär ett fördubblat rotavdrag för miljöinvesteringar.

Reformerna ska finansieras, framförallt genom en breddad kemikalieskatt.