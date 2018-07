Vi behöver ha högre förväntningar på de nyanlända och de behöver kunna ha högre förväntningar på Sverige, säger Centerledaren Annie Lööf.

Förslaget på ett integrationsår presenteras under partiets dag i Almedalen. Under kommande mandatperiod vill C satsa 650 miljoner kronor om året på ett så kallat integrationsår.

Tanken är att nyanlända som är beredda att satsa extra på studier och jobb under ett intensivt år bland annat ska läsa yrkessvenska och göra praktik inom bristyrken, varvat med korta yrkesutbildningar. Annie Lööf trycker på att allt ska vara intensivt.

De som antas ska vara beredda att lägga minst 50 timmar i veckan på de olika åtgärderna. Siffran är inte huggen i sten, utan är mer en signal för att markera att det handlar om mer än heltid.

Andra inslag är obligatorisk samhällsorientering, mentorskapsprogram och att studierna ska finansieras med etableringslån, som ska betalas tillbaka efter samma principer som för CSN-lån.

Centern för också fram förslag som partiet presenterat tidigare. Det handlar om att helt göra om Arbetsförmedlingen, ändra turordningsregler, införa så kallade inträdesjobb och att slopa arbetsgivaravgiften för den som anställer en nyanländ.

Partiet har bett en grupp nationalekonomer från analysföretaget WSP undersöka hur fler nyanlända ska få jobb. Enligt Lööf visar resultaten att 100 000 jobb kan skapas om "seriösa reformer" genomförs.