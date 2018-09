Under en pressträff inför sitt anförande i Malmö lyfte den 83-årige Nobelpristagaren (1989) Dalai lama Europas omfattande flyktingmottagande de senaste åren.

De har haft ett lidande i sina hemländer och har hopp om att nå Europa för ett bättre liv, säger Dalai lama.

Men de ska inte bli kvar permanent i Tyskland eller Sverige. Så småningom ska de återvända till sina hemländer och återuppbygga dem, fortsätter Tibets andlige ledare

Han fick även frågor om den politiska polariseringen i Sverige efter söndagens val.

För kunna ge några råd måste jag först studera svensk politik noga, men jag kom i går och har sovit i tolv timmar. Men generellt har vi intrycket att Sverige är fredligt, säger Dalai lama.

Det är första gången sedan 2011 som Dalai lama är i Sverige och han är här för att delta i biståndsorganisationen Individuell människohjälps 80-årsjubileum. I Malmö kommer han bland annat att prata om "The art of happiness and peace".