Brott En död person har hittats i ett skogsparti mellan Vimmerby och Västervik, rapporterar Vimmerby Tidning.

Polisen kopplades in under söndagskvällen och kroppen undersöks under måndagen. Det är ännu oklart om något brott har begåtts.

Man har gjort bedömningen att det varit så pass svårtillgänglig terräng att man skulle vänta tills det var dagsljus, säger polisens presstalesperson Calle Persson till tidningen.

Vi ska åka dit och se om det finns några tydliga tecken på att ett brott har begåtts.