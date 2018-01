Varje år dör nära 5 000 människor vid motorcykelolyckor i USA – ofta beror detta på att föraren av någon anledning distraherats och förlorat kontrollen över sitt fordon. Kan fullmåne utgöra en sådan distraktion? Det ville forskare vid universiteten i Princeton och Toronto ta reda på.

De utgick från statistik från ett officiellt register över motorfordonsolyckor, och plockade fram alla dödliga mc-olyckor som skett vid en natt med fullmåne. Samtliga dessa jämfördes med kontrollnätter en vecka före och efter fullmånen, enligt studien som presenteras i tidskriften BMJ.

Det visade sig att under fullmånenätterna inträffade i snitt 9,10 olyckor per natt. Motsvarande siffra vid kontrollnätterna var 8,535 per natt. Liknande resultat syntes när man utgick från olycksdata från Storbritannien, Kanada och Australien. Effekten ökade dessutom på vid supermåne, då var siffran 10,82 dödliga olyckor per natt.

Forskarna poängterar dock att detta bara är en observationsstudie, och att man därför inte kan dra några slutsatser om orsak och verkan. Man har inte tagit hänsyn till andra faktorer, som att andra trafikfaror eller väder kan ha påverkat utfallet. Men, de manar ändå till extra försiktighet.