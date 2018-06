Kollektivtrafik Hittills i år har över 7 200 växelfel på Sveriges järnvägar rapporterats in till Trafikverket. Det är snart lika många som under hela förra året, visar statistik som SVT Nyheter tagit del av. Närmare 9 000 växelfel rapporterades in under 2017.

Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, säger att det är ett resultat av en tuff vinter och kraftiga temperaturväxlingar.

Men vi ska inte acceptera att det ska bli så här ändå, vi måste bli snabbare på att återställa eller fixa till, säger han till SVT.

Samtidigt visar interna utredningar att drygt 10 procent av landets järnvägsväxlar är för gamla. Dessa har passerat sin beräknade livslängd ? men att byta ut en hel järnvägsväxel är både komplicerat och dyrt. Ofta ersätts därför gamla växlar i stället med nya delar.

Det är en ekonomisk fråga helt enkelt, fortsätter Bengt Olsson.