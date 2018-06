Skola Drygt 600 elever på en skola i Malmö, med elever från förskoleklass till nionde klass, låstes i morse in på skolan under en halvtimme som en säkerhetsåtgärd, rapporterar Kvällsposten. Skolledningen valde att låsa in samtliga elever efter uppgifter om att det setts en maskerad och beväpnad person.

Vid den här typen av händelser har vi alltid kontakt med polisen och där fick vi rådet att stänga skolan, säger biträdande rektor Gunilla Frykander till Kvällsposten.

Polisen har varit på platsen, men det har inte upprättats någon anmälan om misstänkt brott.

Polispatrull har varit på plats, men inte funnit något avvikande. Vi gjorde de kontroller som ansågs nödvändiga, säger polisens presstalesperson Fredrik Bratt till tidningen.

Polisinsatsen är avslutad. Skolan ska informera föräldrar om händelsen och undervisningen följde schemat. Extra rastvakter sätts in under dagen.