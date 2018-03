Turkiet och turkstödda syriska rebeller inledde angreppet mot Afrin i nordvästra Syrien den 20 januari 2018. Insatsen har fått namnet "operation olivkvist".

Afrin är en av tre kantoner i ett område i nordvästra Syrien som står under halvautonomt kurdiskt styre sedan 2013.

Det turkiska angreppet riktar sig mot den kurdiska YPG-milisen, som enligt Ankara är samma sak som PKK-gerillan, vilken under årtionden har gjort uppror mot den turkiska regeringen. PKK är terrorstämplat av USA, EU och Turkiet. Men YPG har också samarbetat nära med USA i kampen mot extremiströrelsen IS i Syrien – ofta under den kurdisk-arabiska alliansen SDF:s flagga.

FN beräknar att 10 000-tals människor flytt striderna i Afrin. Det oppositionella Syriska människorättsobservatoriet (SOHR), som bevakar kriget från Storbritannien, uppgav på torsdagen att totalt 737 stridande dödats sedan Turkiet inledde sin militäroffensiv.

Av de dödade har 391 krävts bland turkiska soldater och allierad milis och 346 på den kurdiska sidan, enligt SOHR. Ankara har medgett 42 stupade turkiska soldater. Det är oklart hur många civila som dödats.

Källor: AFP, Reuters