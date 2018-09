Brotten ska ha begåtts mellan 2015 och 2017 och i åtalet ingår bland annat grov våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och barnpornografibrott.

I den omfattande stämningsansökan, som nu lämnats in till tingsrätten, framgår att mannen i sin tjänst som läkare på vårdcentraler och sjukhus i Skellefteå, Skövde, Jönköping och Stockholm gjort det han hävdat var "undersökningar" av barnens underliv och anus som inte har varit medicinskt motiverade. I vissa fall har han också penetrerat barnen, och åklagaren anser att detta är att räkna som grov våldtäkt mot barn.

Stängdes av

Vissa av brotten har begåtts via Kry, som tillhandahåller sjukvårdstjänster via en mobilapp. Här hävdar åklagaren att mannen har förmått föräldrar att under läkarundersökningarna filma barnens underliv och anus. Också här var dessa undersökningar inte medicinskt motiverade.

Kry stängde av läkaren i december förra året, när polisanmälan mot honom blev känd. Kry har också lex Maria-anmält mannen.

Ny brottslighet

”Den tekniska utvecklingen med tjänster som erbjuder vårdkontakter via internet har även lett till en ny typ av brottslighet som vi inte sett förut. Att på det här sättet utnyttja dels det förtroende som läkare i allmänhet har, dels den nya tekniken för att begå sexuella övergrepp är unikt och oroväckande och väcker även frågor om tjänsteleverantörernas ansvar och bakgrundskontroll", säger Fredric Wikman, målsägarbiträde för flera av dem som drabbats via Kry, i ett pressmeddelande.

Mannen åtalas också för flera fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, som ska ha ägt rum då han varit barnvakt åt en åttaårig flicka.

Åklagaren Ann Lidén kommer att hålla en pressträff klockan 11, där hon berättar mer om misstankarna.