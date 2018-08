Brand En skogsbrand flammade upp i Östhammars kommun i norra Uppland under onsdagen. Ungefär 50 000 kvadratmeter skog och mark brinner fortfarande – men området har omringats av räddningstjänsten som under eftermiddagen uppger att situationen är under kontroll.

Just nu ser det positivt ut, men saker och ting kan alltid hända och det kommer att ta sin tid innan det är helt släckt, säger Ulf Leijon, yttre befäl vid Storstockholms brandförsvar.

Skogsbranden startade under avverkning i skogen på uppdrag av Hargsbruk – i anslutning till en kraftledning i området, enligt SVT Nyheter Uppsala. Riksväg 76 är helt avstängd och boende i området har evakuerats.

Ett tiotal tankbilar, släckbilar och ledningsfordon på plats, men en av de två helikoptrar från Västerås som vattenbombat har begett sig till en annan skogsbrand i Sikhjälma i Tierps kommun.

Det är ett större område som verkar brinna, skogen ger ifrån sig en kraftig rökutveckling. Folk är där men det är svårt att ta sig fram och det lär ta lång tid innan vi får någon uppfattning om brandens storlek, säger Ulf Leijon.