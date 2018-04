Tre läkare, en tandläkare och en hälsoekonom på Camtö (Centre for assessment of medical technology in Örebro) har kartlagt det vetenskapliga underlaget kring diagnostisering via digitala vårdbesök. Det vill säga där en patient får en diagnos av en läkare vid ett vårdmöte via ljud- och bild med hjälp av smarta mobiltelefoner.

Vid en sökning i tre databaser för perioden 2012–2017 hittades endast två studier om diagnostisering av nya symtom via digitala vårdbesök som fortsatt kunde analyseras, men artiklarna bedömdes vara av allt för låg kvalitet forskningsmässigt för att anses vara relevanta.

Däremot hittade forskarna 91 studier om digitala vårdmöten där en patient har en kronisk sjukdom eller långvariga tillstånd.