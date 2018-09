Försvar Under 1980-talet tog Försvarsmaktens meteorologer fram ett system för att varna piloter för fågelkollisioner – men under sent 1990-tal lades systemet ned av besparingsskäl.

Efter Jas-kraschen i Ronneby i augusti höjs nu röster om att återinföra systemet, skriver Sveriges Radio P4 Blekinge.

På den tiden förlorade vi ett flygplan om året och ett människoliv ungefär vartannat år. Men efter att vi fick igång varningssystemet minskade antalet haverier till i stort sett noll, säger Bertil Larsson, som var en av de försvarsmeteorologer som utvecklade systemet, till SR.

Systemet använde observationer och väderdata för att varna piloter när det fanns risk för stora koncentrationer av flyttfåglar.

Bertil Larsson – och även flygsäkerhetsexperten Hans Kjäll – är övertygade om att ett nytt system skulle få ned antalet fågelkollisioner.

Ingen av dem tror dock att Ronnebykraschen hade kunnat undvikas med ett sådant system, då storskarven – den inblandade fågeln – inte är en flyttfågel.