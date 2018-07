Bränder Skogsbranden som härjar i trakterna kring Mo, Helgum, i Sollefteå kommun är ännu inte under kontroll. Branden bröt ut vid 14-tiden på lördagen och har fortsatt under natten.

Förutom brandmän har också personal från hemvärnet kallats in i släckningsarbetet. Dessutom hjälper två helikoptrar till i försöken att få branden under kontroll. Under söndagsmorgonen väntas materiell förstärkning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i form av två flygplatsbrandbilar och en skogsbrandsmodul.

Vi jobbar för att säkra läget, framförallt söderut, säger Mikael Lundberg, inre befäl vid räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen.

MSB gick i fredags ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten för att varna för den extrema brandrisken som fortfarande råder.