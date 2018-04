Serien av inbrott, våldtäkter och mord har förbryllat och plågat Kalifornien i decennier, och att den 72-årige Joseph James DeAngelo nu är bakom lås och bom får stor uppmärksamhet.

Han rapporteras ha reagerat med stor förvåning då ett stort polisuppbåd väntade när han steg ut genom dörren vid bostaden i Citrus Heights nära Sacramento i tisdags. Vid fredagens domstolsförhandling såg han skör ut, kördes in i rullstol och svarade bara med några få ord på domarens frågor.

Jag har en advokat, sade han bland annat med hes röst.

Besatt journalist

Det olösta fallet med "Golden State-mördaren" fick förnyad aktualitet 2016, då polisen gick ut med gärningsmannaskisser och en belöning om 50 000 dollar.

Och härommånaden blev den postumt utgivna boken "I’ll Be Gone in the Dark", där journalisten Michelle McNamara beskriver sin besatthet av mysteriet, en bästsäljare som åter fick tipsen att strömma in.

Särskilt sensationellt ses det som att polisen lyckades hitta DeAngelo via dna-information som användare lägger upp på släktforskningssajter. Utredare har jämfört gamla spår från gärningsmannen med sajternas dna-profiler, och fått träff på någon släkting till DeAngelo. De har sedan nystat i släktbanden och för någon månad sedan, baserat på ålder och bostadsort, hittat 72-åringen som en intressant person i utredningen.

Ett dubbelmord

Enligt vad poliskällor berättat för medier i Kalifornien tog det sedan ett bra tag att i lönndom få tillgång till färskt dna från DeAngelo. Det ska till slut ha lyckats via "slängda föremål", alltså exempelvis någon flaska eller burk han druckit ur och sedan lagt i soporna.

Än så länge rör de formella misstankarna bara ett dubbelmord, utfört 1978. Men de gamla dna-spåren tyder på att samme man ligger bakom en stor mängd andra dåd under den aktuella tidsperioden.