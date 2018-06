Brottsoffermyndigheten skriver i ett pressmeddelande Gustafsson under tiden som fånge var i en "mycket utsatt situation, inte bara genom gärningspersonernas hot och våld utan också på grund av rådande klimat, farliga djur och bristen på mat, vatten och sanitet".

"Han får det högsta beloppet som är möjligt att få för personskada. Ersättningen kan bidra till att kompensera det lidande han har utsatts för", säger Anna Sundén Larsson, jurist vid Brottsskadeenheten, i pressmeddelandet.

Friheten största gåvan

Jag är väldigt tacksam och det är en lättnad på så vis att det blir en sak mindre att tänka på. Men det jag tänker på mest är att jag har blivit fri. Det är en större gåva, säger Malisvensken Johan Gustafsson på telefon till TT efter beskedet om rekordskadeståndet.

Han blev uppmuntrad att ansöka om ersättning från Brottsoffermyndigheten strax efter att han släpptes fri och fick resa hem till Sverige.

Men att det skulle bli någonting alls eller att det skulle blir så här stort, det hade jag inte förväntat mig, säger Johan Gustafsson.

Kidnappad i Mali

Johan Gustafsson kidnappades av al-Qaida i Timbuktu i Mali i november 2011, då han var på väg till Sydafrika från Sverige. Vid den tiden hade UD avrått från resor till Timbuktu, och Gustafsson reste in i Mali utan att kontrollera rekommendationerna. Brottsoffermyndigheten konstaterar att han därigenom utsatt sig för risk att bli skadad, även om den inte var avsiktlig. Samtidigt konstateras att Gustafsson utsatts för en mycket allvarlig kränkning genom de förhållanden han tvingats leva under och att han varit frihetsberövad under mycket lång tid – fem år och sju månader.

"Även om brottsskadeersättningen har halverats har det mindre betydelse i det här fallet. Det beror på att mannen får full ersättning upp till brottsskadelagens maxbelopp för personskada," skriver Åsa Lundmark, tillförordnad brottsskadechef, i pressmeddelandet.

Släpptes

Johan Gustafsson släpptes slutligen i juni i fjol och kunde landa på Arlanda några dagar senare. Gustafsson beskrev frisläppandet som oväntat och odramatiskt.

Jag trodde aldrig det skulle bli så lätt. Plötsligt öppnas en dörr och jag är fri. Jag vet inte varför jag släpptes, hoppas de var riktigt rejält trötta på mig, berättade han då.