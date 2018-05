På ISS pågår en rad forskningsprojekt och eleverna på Viktor Rydbergs gymnasieskola ville veta mer.

De hade så många frågor som jag inte kunde svara på, säger Phil Yoder, lärare i naturvetenskap.

Så såg jag att det fanns möjlighet att ansöka om att prata med astronauterna direkt.

Eleverna skickade in en ansökan till Amateur Radio on the International Space Station (ARISS). För några veckor sedan fick de svar – och på tisdagen blev det äntligen dags att kontakta rymdstationen cirka 400 kilometer ovanför jorden.

21 frågor

Det var efter noggranna förberedelser som astronauten Scott Tingle, en av rymdstationens få besättningsmän, plötsligt kunde höras i andra änden,

Eleverna stod på led för att en efter en ställa sina frågor, och under loppet av tio minuter hann de få svar på 21 frågor innan ISS försvann ur radarn.

Det var jättecoolt att prata med någon som inte är på vår planet. Det kändes overkligt, säger Sara Hedenskog, som går andra året på samhällsvetenskapsprogrammet.

"Var jättenervös"

Samtalet skedde genom amatörradio via markstationen i Maryland i USA.

Sara Hedenskog berättar att det bara är när rymdstationen befinner sig inom ett visst område som det går att få kontakt. Det samtidigt som ISS färdas med en hastighet på cirka 28 000 kilometer i timmen.

Det var därför vi var tvungna att ställa våra frågor så snabbt.

Klasskamraten Emma Nergell är även hon imponerad. På frågan om de gjort några framsteg i forskningen om antimateria svarade Scott Tingle att de gjort det.

Jag var jättenervös och exalterad, när det var min tur höll jag nästan på att glömma bort vad jag skulle fråga, säger Emma Nergell.