Ett stort antal personer kan ha utsatts för smittan och under tisdagen och onsdagen genomfördes spårning.

Det är rätt många personer som varit på de här akutmottagningarna under den här tidsrymden, säger Per Follin, smittskyddsläkare vid landstinget i Stockholm.

Personen som kom in visade symtom av utslag vilket gjorde att sjukhuset fattade misstankar om mässling, och på tisdagen kom provsvaret tillbaka positivt.

Inga ytterligare fall

Ett omfattande arbete med att kontakta alla de personer som varit på akutmottagningarna under den 21 och 22 april har pågått, men under onsdagseftermiddagen meddelade Per Follin att inga fler fall av mässling hade hittats i Stockholm. Det innebär att spårningen nu kommer att avta.

Mässlingfallet för tankarna till det utbrott som skedde i Göteborg i slutet av 2017. Då smittades 28 personer, även då efter att en person kommit in med smittan på en akutmottagning.

Risken finns väl alltid när man stöter på personer som är mottagliga, jag kan inte riktigt jämföra situationerna, säger Per Follin.

Personal ökad risk

Då blev det aktuellt att ge små barn antikroppar för att stärka deras skydd, något som kan bli aktuellt även i Stockholm om barn finns med bland de som varit på akutmottagningarna, enligt smittskyddsläkaren.

I Göteborg drabbades också personal av smittan. Det finns inga garantier för att personal inte kan ha utsatts även i Stockholm. Ett arbete har sedan Göteborgsutbrottet intensifierats med att gå igenom anställda och tidigare anställd personal och erbjuda kostnadsfri vaccination.

Vi vet att personal har en ökad risk för att bli utsatt för mässlingsmitta, säger Per Follin.