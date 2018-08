Afghanistan Den sunnimuslimska terrorgruppen IS påstår sig via sitt propagandaorgan Amaq ligga bakom fredagens blodiga sprängdåd mot en shiamuslimsk moské i staden Gardez i Paktia-provinsen i östra Afghanistan. IS tar ofta på sig olika dåd runt om i världen och Amaq hävdar nu att 150 dödsoffer krävdes – trots att offentliga uppgifter talar om uppemot 39 döda och ett 80-tal skadade.

IS ger heller inte några detaljer om hur dådet gick till.

Under lördagen begravdes de döda i Gardez, och det var tungt för de anhöriga. Hundratals människor sökte sig till begravningsplatsen, och en av dem var Sayed Moharram som förlorade sin 16-årige son.

Det är mycket svårt för mig att acceptera att min son inte längre är med mig, säger han.