Med 99,8 procent av rösterna räknade får Putin stöd av 76,7 procent av de ryska väljarna, uppger centrala valkommissionen, som anger valdeltagandet till 67,5 procent.

Det innebär att valet är över redan efter första omgången, eftersom det räcker med att en kandidat får över 50 procent.

Resultatet är Putins bästa hittills. Han har suttit vid makten i Ryssland i nästan 20 år.

Våra tankar går till framtiden för vårt fantastiska land och framtiden för våra barn, sade Putin under söndagskvällen, när det stod klart att han vunnit.

Inte på livstid

Han tackade väljarna och bad folket visa enighet.

Putin har dock inga planer på att styra landet livet ut, försäkrar han.

Lyssna. Jag tycker att det ni säger låter lite lustigt. Vadå, skulle jag sitta här tills jag är hundra år gammal? Nej, svarade presidenten på en fråga från en reporter om han även kan se sig ställa upp i presidentvalet 2030.

Putin hade sju utmanare i valet. Samtliga hamnar, som väntat, långt bakom honom. Närmast kommer kommunistpartiets kandidat Pavel Grudinin, med 11,8 procent av rösterna. Vladimir Zjirinovskij, ledare för ärkenationalistiska Liberaldemokraterna, får omkring 5,7 procent och tv-stjärnan Ksenia Sobtjak landar på 1,67 procent.

Rapporter om fusk

Presidentens mest högljudda kritiker, Aleksej Navalnyj, var hindrad från att ställa upp. Oppositionspolitikern skickade dock ut tusentals egna valobservatörer och uppger att de noterat "exempellösa" regelbrott och överträdelser.

Även den ryska fristående valobservatörsgruppen Golos rapporterar om en rad incidenter, däribland att väljare röstat flera gånger och att Putin-anhängare bussats till vallokaler.

Valkommissionen hävdar dock att den inte noterat några allvarliga klagomål om överträdelser under valet, och tillägger att man fått in information om hälften så många regelbrott som under valet 2012.