Branden i ett oländigt skogsområde på ett militärt övningsområde i Älvdalen är inringad. Brandmän och personal från hemvärnet bevakar ytterkanten för att den inte ska sprida sig.

Vi jobbar för fullt med eftersläckning och stubbar som pyr och träd som brinner i rötterna. Det är fortfarande lite känsligt för vind. Vi vill inte att det ska ta fart igen, säger räddningsledare Johan Bodins.

Räddningstjänsten har under morgonen haft möte med markägarna för att bestämma hur man ska gå vidare. Den helikopter som bistod släckningsarbetet under fredagen deltar även under lördagen.

Brandområdet är oförändrat i storlek från fredagskvällen, runt 800 gånger 700 meter stort.

Eftersläckning och bevakning kommer att fortsätta i flera dagar, säger Johan Bodins.

Gräs- och skogsbranden som rasat i trakterna av Finnerödja sedan lunchtid på fredagen är även den inringad.

Läget är stabilt. Det brinner fortfarande på platsen, men vi bedömer att det är under kontroll, säger Pelle Lindgren, inre befäl på Nerikes brandkår.

Under natten har 25–30 man arbetat på platsen, men under dagen ökar bemanningen till runt 45 man.

Vi har trappat upp med personal under morgonen för att se om vi kan släcka den här branden, säger Pelle Lindgren.

Branden omfattar 60 hektar (600 000 kvadratmeter).

Den brand som bröt ut i Vrinneviskogen i Norrköpings kommun eftersläcks och hanteras av markägaren.