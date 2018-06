Trafik Kontaktledningen på Södra stambanan mellan Lund och Hässleholm beskrivs av Trafikverket som gammal och sliten. Nu ska kontaktledningssystemet moderniseras, vilket innebär att trafiken av säkerhetsskäl stängs av när arbetet pågår vissa helger året ut.

När arbetet gjorts ska driftsäkerheten öka och tågen rulla mer tillförlitligt, enligt Trafikverket. Arbetet, med inställd tågtrafik som följd, kommer att pågå från lördag klockan 01.15 till måndag klockan 03 berörda helger: 16­­–18/6, 14–16/7, 18–20/8, 29/9–1/10, 10–12/11 och 8–10/12.

Persontåg på sträckan Lund–Hässleholm ställs in under avstängningstiden och ersätts av bussar. Pågatåg påverkas också, men inte SJ:s tåg. Arbetet på banan ska vara klart under 2018 men efterarbeten görs nästa år.

Under helgen 16–18 juni blir det även inställda tåg på sträckan Malmö–Lund. Öresundståg mellan Malmö och Helsingborg gör uppehåll i Kävlinge, men inte i Lund. Detta gäller från lördag klockan 23 till söndag klockan 09.