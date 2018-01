SMHI har utfärdat en klass 2-varning för södra Norrland i samband med att ett mycket intensivt lågtryck passerar över södra Norrland, i Jämtlands-, Härjedalsfjällen och Södra bottenhavet under söndagen.

SJ ställer in en avgång mellan Göteborg och Duved in på lördagen och under söndagen ställs alla tåg till och från Jämtland in.

Trafikverket stänger banan mellan Storlien och Ånge på grund av vädret, säger Anders Edgren vid SJ:s presstjänst.

Vänta med att åka

Vägtrafiken påverkas också. Räddningstjänsten Jämtland rekommenderar de som är på väg till fjällen med bil att åka under måndagen i stället för söndagen. De som ska köra hem från fjällen under söndagen uppmanas att resa tidigt på dagen och att ha med sig varma kläder i bilen.

Det besvärliga vädret förutspås vara förhållandevis snabbt övergående och under måndagen är delvis klart väder att vänta.

Det är främst i södra och mellersta Norrland det väntas en del moln och lite snöfall, med något lägre temperatur än vad vi haft under de senaste dagarna, säger Sofia Söderberg.

Stor lavinvarning

I Jämtlands- och Västernorrlands län blir det troligen stormbyar, vilket gör att Naturvårdsverket spår stor lavinvarning i en tidig prognos för morgondagen.

Det har snöat ganska mycket under de senaste dagarna, och med vind blir det drev och då transporteras snön och fastnar i fjällsidorna vilket gör att lavinfaran ökar, säger Nils Hallberg, vid Naturvårdsverkets lavinprognostjänst.

Varningen gäller främst västra Jämtlandsfjällen och västra Härjedalsfjällen, med kända turistmål som Åre, Bydalen, Storulvån, Sylarna, Helags och Funäsdalen. Människor som befinner sig i berörda områden uppmanas ta del av lavinprognosen och rådgöra med personal på anläggningarna innan man ger sig ut i naturen.