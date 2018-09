Brotten ska ha begåtts mellan 2015 och 2017 och i åtalet ingår grov våldtäkt mot barn, utnyttjande av barn för sexuell posering, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och barnpornografibrott.

De vuxna brottsoffren är föräldrar till en del av barnen.

De har förmåtts utföra sexuella handlingar på sina barn, säger åklagaren Ann Lidén på en pressträff.

I åtalet framgår att mannen som läkare på vårdcentraler och sjukhus i Skellefteå, Skövde, Jönköping och Stockholm gjort det han hävdar är "undersökningar" av barnens underliv och anus som inte varit medicinskt motiverade. I vissa fall har han också penetrerat barnen, och åklagaren anser att detta är att räkna som grov våldtäkt mot barn.

Förnekar brott

Enligt åklagaren går det att se vissa mönster i mannens agerande. Barn har sökt vård med sin förälder för någon vanlig åkomma, exempelvis halsont, och vid läkarbesöket har mannen påtalat att även underlivet ska kontrolleras.

I vissa fall har både föräldrar och barn reagerat och ifrågasatt den här undersökningen, men oftare har man accepterat detta, säger Lidén.

Hon berättar också att vissa reagerat på mannens beteende – att de tyckt att läkaren agerat barnsligt och insmickrande, men också obehagligt.

Mannen själv nekar till brott, och hävdar att undersökningarna varit nödvändiga. Därför har utredarna lagt "stora resurser på att utreda den frågan", berättar Lidén.

Även via app

I de fall läkaren konfronterats med att ha filmat så säger han enligt åklagaren att han inte minns dessa händelser, och att han mått psykiskt dåligt.

Vissa av brotten har begåtts via Kry, som tillhandahåller sjukvårdstjänster via en mobilapp. Här hävdar åklagaren att mannen har förmått föräldrar att under läkarundersökningarna filma barnens underliv och anus.

Kry stängde av läkaren i december förra året, när polisanmälan mot honom blev känd. Kry har också lex Maria-anmält mannen.

Ny brottslighet

”Den tekniska utvecklingen med tjänster som erbjuder vårdkontakter via internet har även lett till en ny typ av brottslighet (...). Att på det här sättet utnyttja dels det förtroende som läkare i allmänhet har, dels den nya tekniken för att begå sexuella övergrepp, är unikt och oroväckande och väcker även frågor om tjänsteleverantörernas ansvar och bakgrundskontroll", anser Fredric Wikman, målsägarbiträde för flera av dem som drabbats via Kry.

Mannen åtalas också för flera fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, som ska ha ägt rum då han varit barnvakt åt en åttaårig flicka.

Läkaren var utomlands när utredningen inleddes, men polisen fick information om att han skulle återvända till Sverige en viss dag.

Den misstänkte grips den 27 december (i fjol) ett par timmar innan han ska lämna landet före ett okänt återresedatum, säger polisassistent Stefan Hammarroth.

Huvudförhandlingen inleds den 20 september. Brotten som 29-åringen anklagas för kan som mest ge upp till 14 års fängelse.