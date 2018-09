Här är sju tänkbara regeringsalternativ:

Samma som i dag

Före valet sade statsminister Stefan Löfven att det är rimligt att den partikonstellation som blir störst får bilda regering. Det nya är att Alliansen säger sig vilja bilda regering alldeles oavsett om man blir störst eller inte. Den nuvarande regeringen måste avgå, anser man.

Det innebär att nuvarande regeringskonstellation får anses ha gjort sitt.

Alliansregering som är större än de rödgröna

Blir Alliansen största minoritetsblock, borde de med Löfvens ord om största konstellation, kunna bilda regering. Då har vi samma situation som nu, fast med ett annat block. Alliansregeringen löper då i och för sig samma risk som den rödgröna regeringen, att SD går ihop med övrig opposition och fäller regeringens budget och eller andra förslag.

Det nya är att det kommer att räcka med att SD stödjer Socialdemokraternas budget för att Alliansen ska gå på pumpen. Det innebär att SD får en utpressningssituation gentemot Alliansen.

Alliansregering mindre än rödgröna

Ett tredje regeringsalternativ är att Alliansen bildar regering, trots att de blir mindre än de rödgröna. De hänvisar här till att de rödgröna inte utgör något regeringsalternativ. Skillnaden här är att Alliansen blir beroende av SD:s aktiva stöd för att få igenom sin politik, om de inte i stället gör upp med Socialdemokraterna.

Här har Stefan Löfven sagt Glöm det!. Att det mindre blocket skulle bilda regering är helt ologiskt, anser han. Något han i och för sig kan få äta upp.

Alliansregering med stöd av S

Centern och Liberalerna har svurit på att de inte under några omständigheter ska göra sig beroende av SD. I stället vill man se samarbete med S. Dock som hel Allians. Men Socialdemokraterna har gjort klart att man inte kommer att utgöra stöd till en Allians som är mindre än de rödgröna.

Blocköverskridande regering

I stället vill S se en blocköverskridande regering med mittenpartierna C och L. Som största parti utgår man ifrån att man tar statsministerposten. Det skulle spräcka Alliansen, vilket just är målet för S, och knappast något C och L gör i första taget. En regering med S+MP+C+L skulle inte få majoritet i riksdagen, men skulle ändå få igenom sin budget, eftersom de andra inte kan samla sig kring en alternativ budget.

S-regering

Ytterligare ett regeringsalternativ är en S-regering som samarbetar i riksdagen med framför allt C och L, men även med M i vissa frågor. Det skulle kräva att Allianspartierna backar helt från sina nuvarande positioner.

M+KD-regering

Ett alternativ som alla hittills sagt inte är aktuellt är en M+KD-regering med stöd från SD. Den skulle få 155 mandat mot de rödgrönas 144. C och L, som tillsammans har 50 mandat, har hittills vägrat svara på om man släpper igenom en sådan regering.

Det enda vi med säkerhet vet är att det låsta läget kommer att kräva att någon får backa.