Originalinlägget gjordes från ett Facebookkonto i Kuwait den 26 augusti, på arabiska.

I inlägget påstås Moderaterna, bland annat, vilja förbjuda slöja för alla under 18, ta barn från föräldrar och uppfostra dem svenskt, stänga moskéer och avskaffa all ekonomisk hjälp till nyanlända samt dra in medborgarskap för alla som kommit efter 1970.

Den första noterade delningen i Sverige skedde sent på kvällen den 26 augusti från ett Facebookkonto för moskén Islamiskt center i Alingsås, där ordförande kandiderade för S i kommunvalet. Därefter har det spridits av konton med kopplingar till ytterligare fyra S-kandidater.

Den 27 augusti uppmärksammades det för första gången av en journalist och information om vad inlägget innehölls spreds på svenska.