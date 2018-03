Handeln med hotade arter regleras av Cites-konventionen (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

På konventionens listor finns cirka 5 800 djurarter och cirka 30 000 växtarter.

Den så kallade appendix 1-listan tar upp drygt 1 000 arter som är starkt hotade, exempelvis tiger, leopard och gepard. Handel med dessa är normalt illegal eller mycket hårt reglerad.

Appendix 2 tar upp nästan 35 000 arter som inte är i den akuta riskzonen men riskerar att bli utrotningshotade om inte handeln regleras och kontrolleras. Här återfinns exempelvis amerikansk svartbjörn och vithaj.

Källa: Cites