Theresa May gav en lägesrapport inför parlamentet om hur förhandlingarna mellan EU och Storbritannien gått framåt de senaste tre veckorna.

Enligt May är avtalet till 95 procent klart. Däremot är gränsfrågan mellan Irland och Nordirland långt ifrån löst. Frågan är central för den nordirländska fredsöverenskommelsen från 1998, men också av största vikt för både Irlands och Nordirlands ekonomier.

Kort förlängning

Premiärministern sade att det kan bli aktuellt om en kort förlängning av den planerade övergångsperioden, som löper ut den siste december 2020 om parterna når en uppgörelse.

Under vissa omständigheter är en förlängning av övergångsperioden att föredra om vi är säkra på att det bara rör sig om en kort tid, sade Theresa May.

Labourledare Jeremy Corbyn sade att det Konservativa partiet "ägnat två år med att bråka inbördes i stället för att agera i allmänhetens intresse". Under tiden har förhandlingarna dragit ut på tiden. Corbyn krävde ett svar av May om hur lång förlängning det skulle handla om och vad det skulle kosta Storbritannien per månad, rapporterade BBC.

"Inte ett alternativ"

Utträdelseavtalet kan inte undertecknas förrän de två sidorna är överens om hur man hanterar gränsen.

Irlands utrikesminister Simon Coveney sade enligt Reuters till tidningen Irish Times att en förlängd övergångsperiod inte är ett alternativ till det så kallade backstopavtalet.

Det kommer inte att komma något utträdesavtal utan backstopavtalet, slut på diskussionen, säger Coveney.

I brexitsammanhang används backstop som benämning på det skydd eller den garanti som både Irland och Nordirland vill ha för att inte skapa en hård gräns på ön och därmed riskera fredsprocessen. Parterna har redan enats om att ett skydd ska finnas – men inte hur det ska se ut.