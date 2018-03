Rysslands svar förändrar inte faktum: mordförsöket på två människor på brittisk mark, för vilket det inte går att dra någon annan slutsats än att den ryska staten bär skulden, säger May under ett möte med sitt parti, konservativa Tories.

Premiärministern tillägger att hennes regering nu kommer att fundera över vilka ytterligare steg den ska ta under de kommande dagarna.

Den brittiske ambassadören i Ryssland, Laurie Bristow, informerades om de ryska motåtgärderna under ett möte på utrikesdepartementet i Moskva under lördagsmorgonen. De 23 brittiska diplomaterna har förklarats persona non grata och får en vecka på sig att lämna landet, skriver ryska UD i ett uttalande.

"Grundlösa anklagelser"

Därtill stoppar Ryssland den statsstödda brittiska institutionen British Councils verksamhet i landet, och stänger det brittiska konsulatet i Sankt Petersburg.

British Council, som bland annat arbetar för stärkta kulturella förbindelser mellan Storbritannien och andra länder, uttrycker besvikelse över beslutet. "När politiska och diplomatiska relationer blir svåra, så är kulturella relationer och utbildningsmöjligheter centrala för att upprätthålla en dialog mellan människor och institutioner", skriver organisationen i ett uttalande.

Moskva beskriver åtgärderna som ett svar på Storbritanniens "provokativa" utvisningar av ryska diplomater och "grundlösa anklagelser" om att Moskva är ansvarigt för nervgiftsattacken mot den tidigare ryske dubbelagenten Sergej Skripal och hans dotter Julia Skripal.

De båda hittades i början av mars svårt medtagna på en parkbänk i den brittiska staden Salisbury.

Pekar ut Putin

Senare meddelade Storbritanniens premiärminister Theresa May att prover från platsen visar spår från ett nervgift av en sort som utvecklades i Sovjetunionen. I onsdags beslutade Storbritannien att tvinga 23 ryska diplomater att lämna landet. Det är den mest omfattande utvisningen av diplomater som landet gjort på 30 år, och ryssarna skulle ges en vecka på sig.

I fredags höjde den brittiske utrikesministern Boris Johnson tonläget när han hävdade att det är "ytterst sannolikt" att den ryske presidenten Vladimir Putin själv beslutat om nervgiftsattacken.

Ryssland har nekat till all inblandning i händelsen.

Rysslands utrikesdepartement varnar för att ytterligare åtgärder från Storbritannien kommer att resultera i fler motåtgärder.