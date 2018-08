Under helgen publicerades ovanligt långa intervjuer med Modi i The Times of India , Hindustan Times och via nyhetsbyrån ANI. I dem lägger han fram sin bild av läget i Indien, bemöter kritik kring misslyckade reformer och lyfter fram framsteg under mandatperioden.

Frågor på det? Nej, Modis skriftliga uttalanden publiceras som de är, utan möjlighet till följdfrågor.

Twittrar

När Modi svors in som premiärminister 2014 beslutade han att journalister inte längre skulle få följa med på resor till utlandet. Sedan dess har han framträtt inför medierna med tillresta potentater som Israels Benjamin Netanyahu och USA:s Barack Obama, men inte arrangerat en enda regelrätt presskonferens för inhemska medier. I stället har premiärministern valt att vid enstaka tillfällen låta sig intervjuas av mediekanaler som står regeringspartiet BJP nära.

Samtidigt är Modi en flitig twittrare och en gång i månaden står han värd för ett radioprogram där han ibland släpper fram utvalda frågor.

I april skickade regeringen ut nya "riktlinjer" för journalister, med uttalat syfte att reglera "falska nyheter". Efter en kritikstorm som anade censurverksamhet drog Modi dock tillbaka påbudet.

Val nästa vår

Nästa år håller Indien parlamentsval. Inför det har kritiska röster ifrågasatt bland annat huruvida Modis regering har uppnått något med sina jobbreformer, vilket arbetslöshetssiffror talar emot. The Times of India tog upp kritiken i sin mejlintervju med premiärministern – som i sin tur ifrågasatte statistiken i ett långt mejlsvar.

"Snarare än ett så kallat misslyckande från den här regeringen att skapa jobb tror jag att tillkortakommandet ligger i avsaknaden av en ändamålsenlig databas över jobben", skriver Modi.

"Denna jobbpropaganda från oppositionen är inget annat än en politisk gimmick", fortsätter han i svaret, som publiceras i sin helhet.

"Påminner om Sovjet"

Efter mejlintervjuerna kritiseras Modis mediehantering bland annat av ett av hans samarbetspartier. Det extrema hindunationalistpartiet Shiv Sena (Shivas armé) skriver en svidande ledare i partitidningen Saamana, rapporterar nyhetsbyrån PTI.

"Journalister kommer snart att förlora sina jobb om premiärministern fortsätter att ge intervjuer via mejl och han kommer bara att få i uppgift att skapa jobbmöjligheter för dem", skriver partiet och uppmanar Modi att möta journalister öga mot öga.

Hans "monologer" påminner om kommuniststater som Kina eller Sovjetunionen, anser Shiv Sena.