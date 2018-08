Ipsos har under perioden 16–24 augusti intervjuat 1 875 röstberättigade väljare, därav 873 via telefon och 1 002 via digitala intervjuer.

Resultat, förändringen sedan föregående veckas undersökning redovisas inom parentes.

Moderaterna: 17,1 (–0,6)

Liberalerna: 5,4 (–0,5)

Centerpartiet: 8,8 (–1,3)

Kristdemokraterna: 4,6 (+0,6)

Miljöpartiet: 6,0 (–0,1)

Socialdemokraterna: 26,3 (+1,4)

Vänsterpartiet: 9,8 (+0,3)

Sverigedemokraterna: 19,4 (+0,4)

Källa: Dagens Nyheter

Sifo har under perioden 20–23 augusti intervjuat 4 147 slumpmässigt utvalda röstberättigade väljare, varav 1 700 intervjuer är gjorda över telefon och resten är panelintervjuer efter vägning. De har fått svara på frågan "Vilket parti skulle du rösta på i riksdagsvalet om det vore val i dag?".

Resultat, förändringen sedan undersökningen 13–16 augusti redovisas inom parentes.

Moderaterna: 17,6 (–1,8)

Liberalerna: 5,9 (+0,8)

Centerpartiet: 10,3 (+0,8)

Kristdemokraterna: 4,7 (+0,5)

Miljöpartiet: 6,1 (–0,4)

Socialdemokraterna: 25,4 (+0,2)

Vänsterpartiet: 9,5 (+0,2)

Sverigedemokraterna: 18,6 (–0,1)

Övriga: 2,0 (–0,3)

Källa: Svenska Dagbladet