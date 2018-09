Det är lite anmärkningsvärt att de inte har förberett sig bättre, säger han till tidningen.

Han anser att valmyndigheten borde ha förutsett en kraftig ökning i antalet besök på valnatten och säkerställt att bandbredden var tillräcklig. Även om det var vanliga besök som sänkte sidan så borde man ha kunnat ta höjd för det, säger Oehme.

Man har kanske inte stresstestat sidan tillräckligt.

Webbplatsen var onåbar under lång tid just när rösträkningen pågick. Myndighetens pressekreterare Jenny Stad förklarade under kvällen att sajten överbelastades när för många personer gick in på den samtidigt.

Det finns inget som tyder på att det är en överbelastningsattack, sade hon.

Även MSB bekräftar att det inte finns några indikationer på att den höga belastningen skulle bero på något annat än just "naturlig trafik".

Vi hade kontakt med valmyndigheten under gårdagskvällen. Vi kan hjälpa till om det rör sig om en överbelastningsattack, men nu fanns det ju inga indikationer på att det var så, säger Irene Christensson, kommunikatör på MSB.

TT: Har ni, precis som Oehme, kritik mot valmyndigheten?

Nej, och Oehme slutade hos oss för ett tag sedan så det har inget med MSB att göra i nuläget.

Senare på natten, när i princip alla valdistrikt var räknade, började sajten fungera som vanligt igen.