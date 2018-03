Plötslig spädbarnsdöd definieras som ett hastigt, oväntat dödfall utan känd orsak bland spädbarn.

När antalet var som högst, under 1990-talet, drabbades runt 140 barn per år. I dag är motsvarande siffra under 30.

Den främsta orsaken till minskningen, tror forskarna, är att färre röker och att fler barn sover på rygg.

Socialstyrelsen har gett ut ett antal råd till föräldrar.

Det viktigaste, enligt forskarna, är att se till att spädbarnet har fria andningsvägar och att se till att ansiktet inte är vänt mot något föremål. Detta uppnås genom att låta barnet sova på rygg och genom att undvika lösa föremål i spjälsängen, som kuddar, täcken och gosedjur.