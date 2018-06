Det är amerikanska forskare som har studerat om – och i så fall hur – sport som sänds på tv har någon påverkan på mängden begångna brott.

Forskarna, verksamma vid University of California, valde att granska Chicago. Och det visade sig att brottsligheten under Chicago Bears Monday Night Football-matcher är i snitt 15 procent lägre, jämfört med dagar då stadens favoritlag inte spelar. Under finalen i amerikansk fotboll, Super Bowl, minskar brotten med hela 25 procent.

Olika typer av vålds- och egendomsbrott står för den största andelen av minskningen. Basket och baseboll har också effekt, om än inte lika mycket, skriver forskarna i Journal of Sports Economics.

Alternativa fritidsaktiviteter och underhållning kan ersätta kriminell aktivitet och effekterna kan vara avsevärda, säger en av forskarna bakom studien, Hannah Laqueur, i en kommentar till tidskriften.

Direkt efter Super Bowl syntes dock en viss ökning av antalet våldsbrott i anslutning till matchen, antagligen beroende på alkoholkonsumtion, men effekten av detta var kortvarig.

Forskarna drar slutsatsen att minskningen av brott antagligen har att göra med att antalet möjligheter att begå brott minskade, som en direkt effekt av tv-tittandet.

Huruvida samma sak även gäller fotbolls-VM är dock oklart.