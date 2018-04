Brott Nio personer har nu anhållits efter en skottlossning i Värnamo på fredagseftermiddagen.

"Av de personer som hämtades in till förhör i går kväll delgavs åtta misstanke om brott sent under fredagskvällen. Någon timme efter midnatt beslutade jag att anhålla sju personer på sannolika skäl misstänkta för försök till mord och en person på sannolika skäl misstänkt för vapenbrott", säger kammaråklagare Jessica Andersson vid Åklagarkammaren i Jönköping i ett pressmeddelande.

Det var vid 17-tiden som polisen larmades till en adress i centrala Värnamo efter att ha fått uppgifter om skottlossning och bråk.

Flera personer fördes till sjukhus, men enligt polisen ska ingen ha skadats allvarligt, skriver Aftonbladet.