Jag känner att kunderna vill ha småtomater som är lätta att äta som de är, att skicka med barnen till skolan och att lägga hela i en sallad, säger Caroline Andersson som driver tomatodlingen Brännan Trädgård i skånska Viken.

Många olika sorter

Hört talas om operino, marzano eller kanske den lilla gröna sungreen som trots sin färg har viss sötma? Just den här sortens specialtomater och kvisttomater är vad svenska konsumenter vill ha, menar Maria Forshufvud, vd för Svenskmärkning, som utvecklar den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige.

Det sker en stark utveckling hos svenska odlare just nu. För tio år sedan fanns få sorter, nu talas det om olika sorters kvisttomater och specialtomater – gröna, gula och röda, säger hon till TT.

Sommarmånaderna är högsäsong, men svenska tomater har hård konkurrens av utländsk produktion. Här odlas runt 15 000 ton tomater per år, vilket kanske låter mycket men bara motsvarar knappt en procent av det som odlas i Spanien och Holland.

Odla året runt

Enligt Svenskmärkning har svenska tomater runt 15 % av marknaden. Men den svenska odlingen har potential att växa, säger Maria Forshufvud.

Högsäsongen är mellan maj och september, men vi skulle kunna odla något mer året runt. Det gör man i Finland, och vi tittar på det, säger Maria Forshufvud och fortsätter:

Tekniken utvecklas, man kan odla längre säsonger och ha bredare sortiment.

Carolina Andersson tog över odlingen i Viken från sin far 2009. På Brännan Trädgård odlas nu mellan 250–300 ton tomater per år, främst under årets varmare månader.

Men hon har en vision om att förlänga säsongen i framtiden.

Jag skulle gärna vilja odla året runt, men för det behöver jag en mer modern anläggning än vad jag har i dag.