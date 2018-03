Kortklippt, med mörka glasögonbågar, blå byxor och en svart t-shirt tar den mordåtalade ubåtsbyggaren Peter Madsen plats i Köpenhamns byret. Här är journalister från hela världen. Över hundra stycken inne i domstolen, men också många utanför. Extra stolar står i rader framför ordinarie åhörarbänkar i rättssal 60, i det välvda taket hänger två pampiga kristallkronor

Madsen tittar intensivt mot åhörarplatserna. Han verkar intresserad, rör sig med blicken. Kim Walls föräldrar sitter här, de som har förlorat en kär familjemedlem. Madsens blick riktas även åt deras håll.

Bodde nära

Kim Wall var frilansjournalist, bosatt i Köpenhamn alldeles i närheten av Peter Madsens rymdlaboratorium. Men enligt åklagaren finns inga belägg för att de haft annat än professionella och kortvariga kontakter före den ödesdigra ubåtsturen i augusti förra året.

Färden började vid 19-tiden och drygt en timme senare skickade Kim Wall sina allra sista sms till pojkvännen.

"im still alive btw"

"but going down now"

"i love you !!!!!".

Allt skickades i tät följd, det sista gick fram klockan 20:16:

"he brought coffee and cookies tho"

Men sedan blev det tyst. Fotografier från ubåtens färd ut från Köpenhamn visar Kim Wall och Madsen i ubåtstornet en stilla sommarkväll med rosafärgad himmel. Tiden rann i väg och det började bli mörkt och därmed omöjligt att åka tillbaka in i hamnen, eftersom ubåten saknade lanternor, förklarade Madsen inför domstolen.

"Undertryck i ubåten"

Han hävdar att det sedan inträffade en olycka, då han själv befann sig ovanpå ubåten för att åtgärda tekniska problem, medan Kim Wall var kvar därnere. Sedan tidigare är det känt att Madsen hävdat att hon kan ha avlidit av kolmonoxidförgiftning. Nu får han chansen att utveckla sin version.

Ett undertryck uppstod inne i ubåten, som gjorde det omöjligt för honom att öppna luckan. En livsfarlig situation uppstod i detta undertryck och luften blev farlig att inandas, hävdar han. När en ventil sedan öppnades strömmade frisk luft in i ubåten igen och luckan gick att öppna.

Men då fann han Kim Wall livlös på golvet. Det gick inte att rädda hennes liv, hävdar han.

Försökte du att få upp henne i friska luften? frågar åklagaren.

Det kan jag inte, svarar han.

Han hävdar att det inte gick att vistas i de farliga gaserna, i så fall hade han själv avlidit också.

Det handlar väldigt mycket om dig och dig och dig, och inte om Kim Wall, kommenterar specialåklagaren Jakob Buch-Jepsen.

"Dödsorsaken avgörande"

Omfattande teknisk- och rättsmedicinsk bevisning mot Madsen presenteras av Jakob Buch-Jepsen tidigt under den första rättegångsdagen. Åklagaren smattrar på med tuffa frågor och Madsen blir bitvis uppretad – inte minst av frågorna om varför han senare på natten styckade kroppen och om han utfört sexuella handlingar med Kim Wall, före eller efter hennes död.

Det är inte något erotiskt i det, det är bara förfärligt, säger Madsen.

Kvävning eller skärskador i halsen kan vara möjliga dödsorsaker enligt rättsmedicinare, men Madsens försvarsadvokat trycker på osäkerheten i detta. Och tvivlet föranleder henne till att upprepa Madsens förklaring om att Wall kan ha dött av en kolmonoxidförgiftning.

Ett avgörande moment är dödsorsaken, säger Hald Engmark och försöker så tvivel i utredningen under rättegångens första dag.

Dag ett är avslutad, men förhöret med Madsen ska fortsätta.

Jag ser fram emot att höra mer av hans förklaring och förhoppningsvis får han möjlighet att uttala sig utan att bli avbruten hela tiden, säger advokat Betina Hald Engmark till TT efter förhandlingen.

Hon tycker att specialåklagaren var aggressiv i sin framläggning, men flera tuffa frågor väntar mordåtalade Peter Madsen den 21 mars.