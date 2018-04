I samband med att Nazityskland besegrades hittade amerikanska, brittiska, franska och sovjetiska trupper sammanlagt 300 000 ton kemiska stridsmedel på tyskockuperade områden. Det gällde att snabbt bli av med vapnen, dels för att kunna demilitarisera, dels för att undvika att de hamnade i orätta händer. Därför dumpades en stor del av dessa till havs. Merparten av dumpningarna ägde rum i anslutning till krigsslutet, men pågick i mindre skala ända in på 70-talet.

Område Djup (meter) Mängd (ton) Lilla bält 25–31 6 250 Gotlandsdjupet 93-137 2 000 Bornholmsbassängen 93-137 32 000 Adlergrund 5–40 60 Gdanskdjupet 80–110 60 Skagerrak uppgift saknas 130 000 Måseskär 200 20 000

Källor: HELCOM – Baltic Sea Environment Proceedings No. 142; "Chemical Munitions Dumped in the Baltic Sea", www.chemsea.eu

Vraka är ett verktyg som utvecklats vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg, ursprungligen för att mäta oljeutsläpp från vrak. Verktyget håller inom ramen för Diamon-projektet på att vidareutvecklas för att kunna räkna fram riskkalkyler för de dumpade kemvapnen. Att bärga allt avfall är inte möjligt, eftersom det kostar för mycket. Därför gäller det att kunna avgöra när bärgning är nödvändig.